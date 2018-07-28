Молния ударила в пассажирский самолет Кишинев – Петербург

Кишинев, 28 июля. Молния ударила в лайнер авиакомпании «Air Moldova», который вылетел из аэропорта Кишинева и направлялся в Петербург. После попадания молнии в фюзеляж самолета командир судна принял решение вернуться в аэропорт Кишинева. Информация о происшествии опубликована на странице авиакомпании в «Facebook».

«В самолет E190, который осуществлял рейс Кишинев – Санкт-Петербург, через 10 минут после взлета попала молния​​​. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал», — говорится в сообщении авиакомпании.

После приземления пассажиры покинули борт самолета. Им была оказана необходимая помощь на земле. Отмечается, что на борту находилось 113 пассажиров.

Сотрудники аэропорта провели техническую проверку лайнера, после чего было принято решение отменить рейс.