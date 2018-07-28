«Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море 

Москва, 28 июля. Украина может подготовить «силовой ответ» России в Азовском море. По словам главы Центра оборонных реформ Александра Данилюка, необходимо говорить на международном уровне об «агрессии России», которая «экономически душит» Украину в Азовском море.

А эксперт Украинского милитаристского центра Тарас Чмут и вовсе призывает перекинуть в Азовское море артиллерийские катера проекта «Шмель», которые в настоящее время стоят в Дунае.

Российские интернет-пользователи заметили, что «силовой ответ» Киева может быть воспринят как акт военной агрессии, и тогда Украина может окончательно потерять Одессу и Мариуполь, за которые она так переживает.

«Украина хочет применить силу? Давно пора! Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть домой», — пишет пользователь под ником Plyman.

Пользователь John 1990 в свою очередь подчеркнул, что Украина, переживающая экономический кризис, сама задушила свои порты, без помощи России, пишет «Экономика сегодня».