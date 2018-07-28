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Политика
«Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море
Политика
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    «Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море

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    «Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море

    Москва, 28 июля. Украина может подготовить «силовой ответ» России в Азовском море. По словам главы Центра оборонных реформ Александра Данилюка, необходимо говорить на международном уровне об «агрессии России», которая «экономически душит» Украину в Азовском море.

    А эксперт Украинского милитаристского центра Тарас Чмут и вовсе призывает перекинуть в Азовское море артиллерийские катера проекта «Шмель», которые в настоящее время стоят в Дунае.

    Российские интернет-пользователи заметили, что «силовой ответ» Киева может быть воспринят как акт военной агрессии, и тогда Украина может окончательно потерять Одессу и Мариуполь, за которые она так переживает.

    «Украина хочет применить силу? Давно пора! Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть домой», — пишет пользователь под ником Plyman.

    «Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море

    Пользователь John 1990 в свою очередь подчеркнул, что  Украина, переживающая экономический кризис, сама задушила свои порты, без помощи России, пишет «Экономика сегодня».

    «Цель России не допустить пиратства со стороны Украины. А свои порты вместе со своей экономикой Украина сама успешно задушила», — подчеркнул он.

    «Будет повод Мариуполь и Одессу вернуть»: россияне прокомментировали страшный «ответ» Украины в Азовском море 

    Автор: Антон Соколов
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