Кравчук рассказал, как спас Януковичу жизнь накануне Майдана

Киев, 28 июля. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что незадолго до событий Майдана он узнал о готовившемся покушении на Виктора Януковича.

«Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный звонок на мобильный телефон и неизвестный сказал, что готовится убийство Януковича», — рассказал украинский политик, пишет Страна.ua

По его словам, была создана «группа Чаушеску», которая готовила Януковичу судьбу румынского лидера. Кравчук добавил, что аноним не раскрыл канал информации. После телефонного звонка Кравчук попытался связаться с действующим на тот момент президентом Януковичем.

Однако последний не брал трубку. Первый украинский президент добавил, что он позвонил главе администрации Андрею Клюеву и предупредил о покушении. Фактически Кравчук спас жизнь Януковича перед Майданом.

Напомним, что в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Депутаты Рады отстранили Януковича от власти, он покинул Украину из-за опасений за свою жизнь. Украинский парламент внес поправки в Конституцию, были проведены досрочные выборы.

Победу на выборах одержал Петр Порошенко. В 2017 году в Киеве началось рассмотрение дела в отношении Януковича. Его обвиняют в государственной измене. Последний отрицает свою вину.