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Полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейского в Москве
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    Полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейского в Москве

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    Полиция установила личность мужчины, напавшего на полицейского в Москве

    Москва, 28 июля. Установлена личность мужчины, который напал на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы.

    По словам источника «Интерфакса» в силовых структурах, это уроженец Чечни 2000 года рождения. Полицейские не располагают информацией о мотивах.

    Напомним, что  27 июля на 1-й Брестской улице около дома №33 мужчина напал на стража порядка, которых охранял территорию посольства. Он нанес ему несколько ударов острым предметом. Федеральное агентство новостей опубликовало момент нападения.

    Пострадавший 31-летний страж порядка был госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него семь ножевых раненений, два из которых в голову и лицо.

    Ранее таксист рассказал, как стал свидетелем преступления и попытался догнать злоумышленника.

    Автор: Денис Коробейников
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