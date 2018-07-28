Главные новости 28 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 28 июля.

На «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 28 июля, накануне Дня ВМФ России, торжественно подняли Андреевский флаг на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головном корабле проекта 22350. Фрегат «Адмирал Горшков» поднял Андреевский флаг и официально вошел в состав ВМФ России.

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия крещения Руси. Путин принимает участие в праздновании 1030-летия крещения Руси.

Билборды, высмеивающие граждан, отдыхающих на Крымском полуострове, появились на Украине. На Украине развесили баннеры, высмеивающие отдыхающих в Крыму.

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст в эфире телеканала RTVI заявил, что в происходящем в Донбассе сегодня виновата Красная армия, которая, по словам политика, якобы вторглась на Украину в 2014 году. Время замерло: в Совфеде ответили экс-послу США на «вторжение» Красной армии на Украину.

День ВМФ в Петербурге и Кронштадте 29 июля 2018 года: программа мероприятий, военно-морской парад и авиашоу, посещение кораблей, праздничный салют, ограничения движения. День ВМФ в Петербурге 2018: программа, парад и авиашоу, посещение кораблей, салют, ограничения движения.

Содержание украинского учебника по географии для учащихся восьмого класса вызвало множество вопросов у пользователей соцсетей. Внимание на школьное пособие обратил журналист Андрей Манчук. «Читать не смог, слезы застлали глаза»: в Сети изучили украинский учебник географии.

Очевидцы обуликовали в Сети кадры самого длительного лунного затмения этого века, которое можно было наблюдать в ночь на 28 июля. Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века.

Россиянам не стоит оплачивать покупки по карте в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Америке. Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой.

Оскорбительный инцидент произошел в автобусе в латвийском городе Лиепае. Водитель автобуса в Латвии назвал семью из Литвы «русскими оккупантами».

Правительственные войска продолжают зачистку юго-западной Сирии от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Боевики покидают провинцию Эль-Кунейтра. Боевики продолжают безуспешные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим». Израиль вывез часть активистов печально известной организации «Белые каски» и продолжает агрессию против Сирии. Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ1 в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.