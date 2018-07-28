Боевики напали на медицинский учебный центр в Афганистане

Джалал-Абад, 28 июля. Группа боевиков напала на медицинский центр подготовки акушерок в афганском городе Джелалабад. Афганские силы безопасности окружили террористов и вступили с ними в бой, который продолжался несколько часов.

По словам официального представителя правительства провинции Нангархар Аттулах Когани (Attaullah Khogyani), после битвы над городом еще долго висел черный дым от взрывов. В результате столкновений семь человек, включая четырех мирных жителей, получили ранения.

Ответственность за атаку пока что никто на себя не взял, но местные власти связывают нападение с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), которая имеет форпост в Нангархаре. Кроме того, до конца не ясно, почему боевики избрали мишенью для нападения центр подготовки акушерок, прибывающих из восточной провинции Нуристан, передает агентство Reuters.

1 Организация запрещена на территории РФ.