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Боевики напали на медицинский учебный центр в Афганистане
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    Боевики напали на медицинский учебный центр в Афганистане

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    Боевики напали на медицинский учебный центр в Афганистане

    Джалал-Абад, 28 июля. Группа боевиков напала на медицинский центр подготовки акушерок в афганском городе Джелалабад. Афганские силы безопасности окружили террористов и вступили с ними в бой, который продолжался несколько часов.

    По словам официального представителя правительства провинции Нангархар Аттулах Когани (Attaullah Khogyani), после битвы над городом еще долго висел черный дым от взрывов. В результате столкновений семь человек, включая четырех мирных жителей, получили ранения.

    Ответственность за атаку пока что никто на себя не взял, но местные власти связывают нападение с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), которая имеет форпост в Нангархаре. Кроме того, до конца не ясно, почему боевики избрали мишенью для нападения центр подготовки акушерок, прибывающих из восточной провинции Нуристан, передает агентство Reuters.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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