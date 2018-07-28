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Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Путин принял участие в праздновании 1030-летия крещения Руси. В кварталах Пальмиры установлены электрические трансформаторы. Нелегальные мигранты высадились на нудистском пляже в Испании.
    18:52 28 Июля 2018
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    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Владимир Путин сегодня наградил орденом Александра Невского тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава. Ордена Почета российский лидер вручил капитану команды Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу. Остальные футболисты и тренеры получили от президента почетные грамоты. Напомним, сборная России на мундиале впервые вышла в 1/4 чемпионата.

    Путин принял участие в праздновании 1030-летия крещения Руси

    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 1030-летия крещения Руси. Отметим, сегодня на Соборной площади Кремля состоялась божественная литургия, которую проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также патриарх Александрийский и всея Африки Феодор. В 12.15 во всех храмах Москвы и Подмосковья зазвонили колокола. Как сообщало Федеральное агентство новостей, празднование Дня крещения Руси проводилось одновременно в разных городах нашей страны.

    В кварталах Пальмиры установлены электрические трансформаторы

    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В северных и южных кварталах сирийского города Пальмира был установлен ряд электрических трансформаторов. Об этом передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Кроме того, в городе стабильно заработало уличное освещение. Таким образом, сирийские власти надеются подтолкнуть людей к возвращению в родные дома. Ожидается, что остальные трансформаторы будут установлены в ближайшие несколько дней. Напомню, прошло уже больше года с тех пор, как Пальмира была полностью освобождена от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство». В данный момент ее восстановлением занимаются российские и сирийские специалисты.

    Нелегальные мигранты высадились на нудистском пляже в Испании

    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского | 28 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В интернете появилось видео, на котором нелегальные мигранты из Африки высадились на испанском побережье. Группа нелегалов подплыла на надувной лодке к пляжу Тарифа, это место пользуется популярностью у нудистов. После высадки на берег мигранты стали прятаться в лесополосе, их напугали не отдыхающие, они бежали чтобы не быть пойманными береговой охраной. Выходцы из стран Африки нелегально пробираются в Испанию, начиная свой путь от побережья Марокко через Гибралтарский пролив.
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