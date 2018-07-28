ОП РФ проверит данные о попытке бывшего члена ОНК вывести родственников на УДО

Москва, 28 июля. Общественная палата России (ОП РФ) проверит данные о том, что бывший участник общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ярославской области Нур-Эл Хасиев пытался помочь родственникам выйти из мест лишения свободы по УДО, сообщил член ОП РФ Дмитрий Носов

Нур-Эл Хасиев обвинил ОНК ранее в том, что правозащитники были в курсе пыток в ярославской колонии. По его словам, они не предприняли никаких шагов, чтобы пресечь нарушение прав заключенных.

По словам Дмитрия Носова, он не смог лично присутствовать в колонии в Ярославле. При этом его насторожили заявления Хасиева, который ранее состоял в ОНК. Член Общественной палаты отметил, что после внутреннего расследования причины поведения Хасиева прояснились.

«По предварительным данным, во время работы в ОНК он пытался вывести на УДО своих родственников. И вот как раз этот факт нуждается в очень серьезной проверке», — написал Носов в соцсетях.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий сотрудниками ФСИН в ярославской колонии. По данным следствия, в колонии избили и пытали заключенного.

28 июля был задержан восьмой фигурант уголовное дела. Глава ФСИН Геннадий Корниенко заявил, что стоит внимательно рассмотреть вопрос о реформировании ведомства. Соответствующая инициатива была предложена сенатором Валентиной Матвиенко.