Сирия, 28 июля. Под контролем «Джейш Халид ибн Аль-Валид» остается лишь два процента территорий Даръа. Боевики угрожают сжечь заживо 14 женщин, похищенных в Эс-Сувейде. В Дейр-эз-Зоре произошли вооруженные стычки между САА и ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают принимать все необходимые меры для возвращения беженцев из Ливана в САР; освободили окрестности поселения Нафиа в Даръа.

«Исламское государство»1: подверглось ответным обстрелам САА на окраине города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; угрожает сжечь заживо 14 похищенных в Эс-Сувейде женщин; предприняло попытку нападения у плато Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: покинула территорию города Аль-Кахтания в Эль-Кунейтре; завершила передачу оружия силам САР в городе Джабата Аль-Хашаб в провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Дамаск

Стало известно, что еще одна партия перемещенных лиц готовится вернуться на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из Ливана. Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, около 1200 сирийских беженцев направятся в Сирию из восточной части Ливанской Республики через пограничный переход в районе населенного пункта Арсаль. Напомним, летом прошлого года вооруженные силы Ливана совместно с Сирийской арабской армией (САА) и военизированной организацией «Хезболла» зачистили данные территории от террористов «Исламского государства» и группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Напомним, несколько часов назад также поступала информация о том, что порядка 800 гражданских лиц прибыли в район города Бейт Джинн юго-восточнее Дамаска. Таким образом, сирийское правительство продолжает делать все возможное для возвращения населения в освобожденные районы САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вспыхнули вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и силами «Исламского государства» на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), после внезапных провокационных ударов со стороны террористов правительственные подразделения открыли огонь по опорным пунктам ИГИЛ1 на окраине города Ас-Суса. Напомним, джихадисты повторно захватили данные территории на восточном берегу Евфрата после того, как в марте значительная часть отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF)**** была передислоцирована в северо-западную часть Алеппо для противостояния объединенным силам Турции и «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе Африна. В это время свою деятельность на подконтрольных курдам территориях активизировали подпольные группы боевиков ИГ, которым удалось вернуть часть утраченных позиций.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Masdar News передает, что правительственные силы заняли окрестности поселения Нафиа, вокруг которого отмечались столкновения ранее. Террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», покинули окраины населенного пункта под натиском САА и российских военных самолетов. В настоящий момент саперы сил САР выполняют работы по обезвреживанию СВУ, заложенных джихадистами.

По информации военных источников AMN, в оккупации радикалов «Джейш Халид ибн Аль-Валид» остается лишь два процента территорий провинции Даръа. Террористы уже потеряли такие крупные бастионы, как Тасиль, Джиллин и Хейт, в то время как сирийские войска продолжают развивать наступление, планомерно продвигаясь в сторону района оккупированных Израилем Голанских высот.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне стало известно, что боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства» взяли в плен 14 друзских женщин и детей в провинции Эс-Сувейда, после чего родные похищенных получили их фотографии с требованиями выкупа. В противном случае джихадисты угрожают сжечь гражданских лиц заживо. Как передает агентство новостей Al Masdar News, в данный момент правительство САР делает все возможное, чтобы прийти к мирному соглашению с боевиками. Более подробные сведения пока уточняются.

Между тем радикалы террористической группировки продолжили вылазки на ранее освобожденных силами САР территориях. Джихадисты атаковали позиции САА в районе плато Ас-Сафа, однако затем бежали в пустынные районы на востоке провинции.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) взяла под свой контроль еще один населенный пункт в Эль-Кунейтре. Правительственные силы вошли на территорию города Аль-Кахтания после того, как все боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» покинули его по условиям договоренности, заключенной с властями САР после мирных переговоров при посредничестве представителей ЦПВС. Напомним, Аль-Кахтания находился под контролем боевиков с 2014 года. Днем ранее джихадисты также были вывезены из административного центра региона.

Тем временем информационный портал SANA News опубликовал список оружия, переданного боевиками силам САР в городе Джабата Аль-Хашаб. Сообщается, что солдаты САА конфисковали у исламистов ракетную установку, две бронированные машины, три внедорожника, оснащенные пулеметами, два автомата, танк и большое количество боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)