Сумку с патронами и взрывчаткой нашли возле православной церкви в Белграде

Белград, 28 июля. Полиция Сербии обнаружила сумку с оружием и взрывчатыми веществами, спрятанную возле сербской православной церкви святого Марка в Белграде.

В сумке сотрудники правоохранительных органов нашли взрывчатку, дымовые бомбы, слезоточивый газ, пять детонаторов и 20 патронов.

Сообщается, что патроны и дымовые бомбы имеют следы коррозии. Это может означать, что боеприпасы находились в сумке на протяжении длительного времени. Сербская прокуратура уже возбудила уголовное дело. В настоящее время территория вокруг церкви оцеплена, закрыта расположенная неподалеку парковка, сообщает ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел в тот день, когда Россия отмечает 1030-летие крещения Руси. В субботу в Москве и других российских городах состоялся молебен и крестный ход. На празднование собрались тысячи верующих со всей страны. Божественную литургию проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский, а также патриарх всея Африки Феодор.