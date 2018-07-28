Готовится мощная провокация: экс-депутат Рады объяснил «нападение» на Украину в День независимости

Украинский генерал в отставке Игорь Романенко заявил, что президент Россия якобы готовит нападение на Украину. По словам бывшего военного, все должно произойти в ближайшие недели.

О том, что так называемая атака запланирована ко дню независимости Украины, Романенко рассказал в интервью изданию «Апостроф», отметив, что национальный праздник страна будет отмечать 24 августа.

«Готовится к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседу, — с полной уверенностью заявляет генерал. — И если он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в день независимости Украины — он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий».

Украинский отставной генерал не унимается. По его словам, Россия «формирует новые группировки», которые намерена якобы задействовать, «чтобы сорвать проведение дня независимости Украины».

Однако столь резким голословным высказываниям нашлось объяснение: украинская власть и ее сторонники стараются нагнетать обстановку в стране, говорит в интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, стремление ввести жителей Украины в заблуждение может быть свидетельством того, что в стране готовятся провокации, в том числе — на территории Донбасса.

«Они стремятся нагнетать обстановку, вводить население в заблуждение. Придумали, что игра закончилась и Путин завтра нападет. Могу успокоить: никакой Путин ни на кого нападать не собирается, — говорит экс-депутат. — Ведь сейчас очень важный период для [президента Украины Петра] Порошенко и всей украинской власти — на носу предвыборная кампания. Судя по всему, готовится мощная провокация, чтобы были основания ввести в стране военное положение. Тогда выборы отменят. А это на руку Порошенко и [премьер-министру Украины Владимиру] Гройсману, ведь население им доверяет меньше всех. Их рейтинги в этом плане самые низкие. Конечно, подобные выпады генералов, которые ничего не понимают в военной стратегии, связаны и с ситуацией в Донбассе. Не исключу, что вскоре приверженцы нынешнего кровавого режима могут организовать провокацию и там».

Журавко отметил и то, что сегодня ситуация на Украине складывается далеко не в пользу действующей власти.