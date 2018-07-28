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Массовое ДТП произошло на трассе Пермь — Березники: три человека погибли
Общество
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    Массовое ДТП произошло на трассе Пермь — Березники: три человека погибли

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    Массовое ДТП произошло на трассе Пермь — Березники: три человека погибли

    Пермь, 28 июля. Три человека погибли в крупном ДТП на трассе Пермь-Березники.

    Как сообщает Федеральное агентство новостей, в ДТП столкнулись Renault Logan, два Ford Focus, а также грузовики  МАЗ и MAN.

    Три человека из Ford Focus от полученных травм скончались на месте происшествия: это мужчина и две женщины.

    Два человека из другого Ford Focus  госпитализированы с травмами. У мужчины 1963 года рождения повреждения грудной клетки и бедра, а женщина 1961 года рождения получила черепно-мозговую травму.

    В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Автор: Денис Коробейников
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