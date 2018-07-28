Пермь, 28 июля. Три человека погибли в крупном ДТП на трассе Пермь-Березники.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в ДТП столкнулись Renault Logan, два Ford Focus, а также грузовики МАЗ и MAN.

Три человека из Ford Focus от полученных травм скончались на месте происшествия: это мужчина и две женщины.

Два человека из другого Ford Focus госпитализированы с травмами. У мужчины 1963 года рождения повреждения грудной клетки и бедра, а женщина 1961 года рождения получила черепно-мозговую травму.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.