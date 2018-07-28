Венгрия раскритиковала ЕС за примитивную политику в отношении России



Бухарест, 28 июля. Власти ЕС проводят в отношении России «примитивную» политику, считает премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил во время рабочего визита в город Бэиле Тушнад.

Венгерский премьер считает, что ни у Словакии, ни у Чехии нет причин думать, что Россия представляет угрозу. И у большинства других государств нет оснований бояться РФ.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — подчеркнул Орбан.

При этом он добавил, что в силу исторических причин прибалтийские страны хотят получить гарантии безопасности со стороны военно-политического блока НАТО. Но всем остальным европейским государствам контакты с Россией и развитие отношений были бы только полезны.

Он отметил, что политику ЕС необходимо пересмотреть и сделать ее более предметной, дифференцированной. Напомним, что это не первая критика в адрес Брюсселя со стороны Виктора Орбана. В январе текущего года он сказал, что с Москвой лучше сотрудничать, а не конфликтовать.

