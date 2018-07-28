Автобус с 27 пассажирами перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие

Москва, 28 июля. Автобус Mercedes с 27 пассажирами перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС, ДТП произошло на 53-м км Московского малого кольца.

Помимо пассажиров в автобусе находилось двое водителей. Жертв удалось избежать, количество пострадавших уточняется. МВД сообщает о более 10 раненых. По предварительным данным, они получили ушибы разных частей тела. Также проверяются подозрения на переломы и закрытые черепно-мозговые трамвы.

Причиной аварии могли стать действия водителя автобуса, который не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.