Экс-президент Эквадора: Судьба Ассанжа уже решена

Кито, 28 июля. Президент Эквадора Ленин Морено уже обо всем договорился с США и решил судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое мнение высказал бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

По его словам, Морено также имеет договоренность с правительством Великобритании. После визита в Эквадор вице-президента США Майкла Пенса, все было решено окончательно.

«Будьте уверены, что он лицемер. У него уже есть договоренность с США по поводу того, что произойдет с Ассанжем. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог», — отметил Корреа.

Политик уверен, что президент Эквадора «так ничего и не понял» в деле Ассанжа, поскольку даже не пытался разобраться в проблеме, передает RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленин Морено распорядился вывести Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне, где он скрывался от судебного преследования с 2012 года. В США журналисту грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.