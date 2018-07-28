Меню
Политика
Экс-президент Эквадора: Судьба Ассанжа уже решена
Общество
Сумку с патронами и взрывчаткой нашли возле православной церкви в Белграде
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-президент Эквадора: Судьба Ассанжа уже решена

    39

    Экс-президент Эквадора: Судьба Ассанжа уже решена

    Кито, 28 июля. Президент Эквадора Ленин Морено уже обо всем договорился с США и решил судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое мнение высказал бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

    По его словам, Морено также имеет договоренность с правительством Великобритании. После визита в Эквадор вице-президента США Майкла Пенса, все было решено окончательно.

    «Будьте уверены, что он лицемер. У него уже есть договоренность с США по поводу того, что произойдет с Ассанжем. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог», — отметил Корреа.

    Политик уверен, что президент Эквадора «так ничего и не понял» в деле Ассанжа, поскольку даже не пытался разобраться в проблеме, передает RT.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленин Морено распорядился вывести Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне, где он скрывался от судебного преследования с 2012 года. В США журналисту грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за  публикацию секретных документов Госдепа.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.