«Уралвагонзавод» разработал новую версию танка T-72

Москва, 28 июля. Российские инженеры усовершенствовали легендарный танк T-72. Об этом заявил заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон».

Он отметил, что модернизации подверглись различные характеристики танка, в том числе огневая мощь и подвижность.

«Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 1970-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь», — сообщил Халитов.

Руководство завода уже доложило о модернизации в министерство обороны.

Ранее стало известно, что в армии до конца 2018 года будут сформированы танковые батальоны, состоящие из Т-72. Они будут находиться в составе десантно-штурмовых дивизий.