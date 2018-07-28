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«Уралвагонзавод» разработал новую версию танка T-72
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    «Уралвагонзавод» разработал новую версию танка T-72

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    «Уралвагонзавод» разработал новую версию танка T-72

    Москва, 28 июля. Российские инженеры усовершенствовали легендарный танк T-72. Об этом заявил заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон».

    Он отметил, что модернизации подверглись различные характеристики танка, в том числе огневая мощь и подвижность. 

    «Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 1970-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь», — сообщил Халитов.

    Руководство завода уже доложило о модернизации в министерство обороны.

    Ранее стало известно, что в армии до конца 2018 года будут сформированы танковые батальоны, состоящие из Т-72. Они будут находиться в составе десантно-штурмовых дивизий.

    Автор: Денис Коробейников
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