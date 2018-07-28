Курды пошли в Сирии на попятную: почему радикалы SDF вынуждены налаживать диалог с Дамаском

Представители Рожавы объявили о достижении важных соглашений с официальным Дамаском, передает курдский портал Firat. В сообщении отмечается, что по итогам встречи, прошедшей в столице САР, стороны решили совместно разработать «дорожную карту» в рамках формирования «децентрализованной демократической Сирии». Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Делегацию Сирийских демократических сил (SDF) в Дамаске возглавляла Ильхам Ахмед, которая является одним из политических лидеров самопровозглашенного Курдистана в северо-восточной части арабской республики. Ключевым результатом встречи, в частности, стало решение центрального правительства САР и курдов совместно открыть ряд комитетов в целях налаживания мирной жизни и решения гуманитарных проблем в районах провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось о постепенном установлении мирного диалога между курдами и представителями сирийского руководства в ходе разрешения ряда хозяйственных и политических проблем, связанных с ситуацией в Ракке. По сведениям Al Masdar News, некоторые командиры SDF согласились передать Ракку в ведение правительства Сирии и восстановить работу государственных структур в ряде других захваченных курдами регионах. Местные источники также, в частности, писали о намерении «Демократических сил» покинуть часть Ат-Табки.

С чем именно связан такой резкий поворот курдов в сторону Дамаска? Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что на этот шаг их в значительной степени подтолкнуло охлаждение отношений с США в связи с договоренностями Вашингтона и Анкары по Манбиджу, а также категорическое неприятие оккупации SDF населением Северо-восточной Сирии. Об этом эксперт заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Взаимоотношения с американцами зашли в тупик. И самое главное — финансирование из Соединенных Штатов заметно сократилось. Вот в чем дело. Курды поняли, что этот проект был временным. Когда США изменили вектор своей политики, а отделение Рожавы от САР начало казаться все более недостижимым, бойцы SDF, как я и предполагал изначально, начали вести себя совершенно по-другому», — отметил наш собеседник.

В интервью Федеральному агентству новостей Александр Перенджиев уже не раз высказывал мнение, что в конечном счете курдам придется вернуться в лоно родной страны и навсегда разочароваться в обещаниях американцев. Сейчас, констатирует политолог, именно так и происходит.

«Они все эти годы шли неправильной дорогой, им стоило с самого начала сотрудничать с официальным Дамаском. Только в рамках такого взаимодействия курды могли бы реализовать свои национальные интересы. Сделать это, обостряя отношения со всеми (прежде всего, с правительством, с местным населением и Турцией) и следуя лишь за американцами, у них никогда не получилось бы, о чем я заявлял неоднократно. Другого пути, кроме как пути партнерства с сирийским руководством, для SDF не могло быть изначально, только тогда они этого не понимали», — подчеркнул эксперт.

Так или иначе, это, несомненно, позитивная новость, которая свидетельствует о провале американского проекта «Курдистан». США не стремились создать новое государство, они пытались разрушить уже существовавшее, однако курды наконец осознали безвыходность своего положения вне Сирии, что вселяет надежду на скорое разрешении гуманитарного кризиса в оккупированных SDF северо-восточных районах страны.