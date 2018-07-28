Сельхозпредприятие в ДНР загорелось после обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

Донецк, 28 июля. Здание сельхозпредприятия «Таировское» загорелось после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин Докучаевска в ДНР.

Обстрел начался в 16.10. «В результате этого на данный момент горит здание сельхозпредприятия «Таировское» в поселке Ясное», — сообщили в городской администрации.

На место случившегося прибыли сотрудники МЧС ДНР. В результате обстрелов ВСУ никто не пострадал. Для фиксации происшествия к месту пожара прибыла оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушали перемирие в ДНР. По территориям у линии разграничения было выпущено более 50 снарядов.