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Петр I гордился бы: экс-главком ВМФ РФ Чирков рассказал о военной мощи «Адмирала Горшкова»
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    Петр I гордился бы: экс-главком ВМФ РФ Чирков рассказал о военной мощи «Адмирала Горшкова»

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    Советник президента ОСК по военному кораблестроению адмирал Виктор Чирков

    Накануне Дня Военно-Морского Флота, который Россия отметит в воскресенье, 29 июля, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге торжественно приняли в состав Северного флота фрегат нового поколения «Адмирал флота Советского Союза Горшков». После церемонии адмирал Виктор Чирков, советник президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению, с 2012 по 2016 год возглавлявший ВМФ России, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей дал оценку новому кораблю отечественного флота.

    — Виктор Викторович, этот корабль был заложен еще во время вашего командования Российским флотом — и только сейчас официально принимается в состав ВМФ. Что скажете о нем?

    — Это очень важный для нашего флота корабль. Он создан для уничтожения подводных и надводных судов и выполнения стрельб по берегу. Он универсален для того, чтобы обеспечить безопасность российских моряков и кораблей в любой точке Мирового океана. Вы знаете, что наши корабли и суда гражданских ведомств ходят везде, от Северного до Южного полюса, и все это пространство нужно охватить. Эти корабли способны находиться в длительном океанском плавании и решать все задачи.

    Виктор Чирков: «Нам есть что защищать, мы должны оставить потомкам безопасное море»

    При этом все вооружение, включая вертолет, размещается на нем, в том числе мощные радиолокационные средства. Корабль самодостаточен, он решает собственные задачи и задачи по обороне и защите кораблей, которые будут находиться в его зоне ответственности, тем более что его скорость — 30 узлов — помогает ему максимально быстро переходить из одной точки в другую. Остается только один вопрос — дозаправка корабля, но для этого у нас есть суда, которые могут дозаправлять в море, или же возможен вариант захода в дружественный нам порт.

    — Мы на самом деле можем назвать фрегат «Адмирал Горшков» самым современным кораблем российского флота с точки зрения вооружения?

    — Да, на этом корабле установлено самое современное радиотехническое вооружение. Корпус корабля, энергетическая установка, система обеспечения личного состава — все, что наука, техники изобрели к сегодняшнему дню, все собрано на этом фрегате. Он дает движение работам над будущими кораблями дальней морской зоны, которые построят по модернизированному проекту. Эти достижения войдут и в работу над атомным эсминцем «Лидер».

    Виктор Чирков: «Нам есть что защищать, мы должны оставить потомкам безопасное море»

    — «Адмирал Горшков» сегодня принят в состав военного флота, но все желают ему мирного плавания — как это сочетается с предназначением корабля?

    — Флот нужен нам, чтобы все наши люди и гражданские моряки, которые находятся далеко от родины, всегда себя чувствовали в безопасности. Все, кто живет в нашей стране, должны быть защищены со всех сторон, в том числе со стороны моря. У нас границ морских — 37 740 км, морской акватории ближней — более 7 млн кв. км, континентальный шельф, который находится под юрисдикцией России, составляет 5 млн кв. км. Нам есть что защищать, и мы должны оставить своим потомкам хорошо защищенную морскую акваторию.

    — Как думаете, Петр I гордился бы таким продолжением своего флота?

    — Безусловно, гордился бы. Это результат того, что им было давно заложено здесь, в Петербурге — флотские традиции, знания, умения, конструкторская мысль и подходы. Петр прорубил окно в Европу на Балтике, Екатерина II решила еще две задачи — сделала российским Крым и обеспечила выход в Черное и Средиземное море. А дальше мы расширились на Дальний Восток…

    Наша страна благодарна предшественникам и должна быть благодарна сегодняшним людям, которые руководят нашим государством и относятся так трепетно к Военно-Морскому Флоту, — президенту, верховному главнокомандующему. Завтра он уже второй год подряд принимает главный парад в Санкт-Петербурге, и то, что высшее руководство страны так трепетно относится к флоту, о многом говорит.

    Виктор Чирков: «Нам есть что защищать, мы должны оставить потомкам безопасное море»

    Как ранее сообщало ФАН, 28 июля, накануне Дня ВМФ России, церемонией торжественного поднятия Андреевского флага фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350 был официально принят в состав ВМФ страны.

    Автор: Евгения Авраменко
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