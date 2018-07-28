Петр I гордился бы: экс-главком ВМФ РФ Чирков рассказал о военной мощи «Адмирала Горшкова»

Накануне Дня Военно-Морского Флота, который Россия отметит в воскресенье, 29 июля, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге торжественно приняли в состав Северного флота фрегат нового поколения «Адмирал флота Советского Союза Горшков». После церемонии адмирал Виктор Чирков, советник президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению, с 2012 по 2016 год возглавлявший ВМФ России, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей дал оценку новому кораблю отечественного флота.

— Виктор Викторович, этот корабль был заложен еще во время вашего командования Российским флотом — и только сейчас официально принимается в состав ВМФ. Что скажете о нем?

— Это очень важный для нашего флота корабль. Он создан для уничтожения подводных и надводных судов и выполнения стрельб по берегу. Он универсален для того, чтобы обеспечить безопасность российских моряков и кораблей в любой точке Мирового океана. Вы знаете, что наши корабли и суда гражданских ведомств ходят везде, от Северного до Южного полюса, и все это пространство нужно охватить. Эти корабли способны находиться в длительном океанском плавании и решать все задачи.

При этом все вооружение, включая вертолет, размещается на нем, в том числе мощные радиолокационные средства. Корабль самодостаточен, он решает собственные задачи и задачи по обороне и защите кораблей, которые будут находиться в его зоне ответственности, тем более что его скорость — 30 узлов — помогает ему максимально быстро переходить из одной точки в другую. Остается только один вопрос — дозаправка корабля, но для этого у нас есть суда, которые могут дозаправлять в море, или же возможен вариант захода в дружественный нам порт.

— Мы на самом деле можем назвать фрегат «Адмирал Горшков» самым современным кораблем российского флота с точки зрения вооружения?

— Да, на этом корабле установлено самое современное радиотехническое вооружение. Корпус корабля, энергетическая установка, система обеспечения личного состава — все, что наука, техники изобрели к сегодняшнему дню, все собрано на этом фрегате. Он дает движение работам над будущими кораблями дальней морской зоны, которые построят по модернизированному проекту. Эти достижения войдут и в работу над атомным эсминцем «Лидер».

— «Адмирал Горшков» сегодня принят в состав военного флота, но все желают ему мирного плавания — как это сочетается с предназначением корабля?

— Флот нужен нам, чтобы все наши люди и гражданские моряки, которые находятся далеко от родины, всегда себя чувствовали в безопасности. Все, кто живет в нашей стране, должны быть защищены со всех сторон, в том числе со стороны моря. У нас границ морских — 37 740 км, морской акватории ближней — более 7 млн кв. км, континентальный шельф, который находится под юрисдикцией России, составляет 5 млн кв. км. Нам есть что защищать, и мы должны оставить своим потомкам хорошо защищенную морскую акваторию.

— Как думаете, Петр I гордился бы таким продолжением своего флота?

— Безусловно, гордился бы. Это результат того, что им было давно заложено здесь, в Петербурге — флотские традиции, знания, умения, конструкторская мысль и подходы. Петр прорубил окно в Европу на Балтике, Екатерина II решила еще две задачи — сделала российским Крым и обеспечила выход в Черное и Средиземное море. А дальше мы расширились на Дальний Восток…

Наша страна благодарна предшественникам и должна быть благодарна сегодняшним людям, которые руководят нашим государством и относятся так трепетно к Военно-Морскому Флоту, — президенту, верховному главнокомандующему. Завтра он уже второй год подряд принимает главный парад в Санкт-Петербурге, и то, что высшее руководство страны так трепетно относится к флоту, о многом говорит.

Как ранее сообщало ФАН, 28 июля, накануне Дня ВМФ России, церемонией торжественного поднятия Андреевского флага фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350 был официально принят в состав ВМФ страны.