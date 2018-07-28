Капитан «Монако» встретил Головина русским «с добрым утром»

Монако, 28 июля. Капитан футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао встретил бывшего игрока московского ЦСКА Александра Головина, поздоровавшись с ним по-русски.

«Доброе утро», — сказал Фалькао, протягивая руку новому члену команды, после чего уже по-английски добавил Welcome («Добро пожаловать»).

Пресс-служба «Монако» также обнародовала видеоролик, посвященный новичку. Головин, который будет выступать под номером 17, признался, что счастлив быть частью именитого клуба и хочет принести команде пользу. По словам футболиста, ему вдвойне приятно от того, что совладелец «Монако» тоже россиянин, передает «Газета Кемерова». Речь идет о российском бизнесмене Дмитрии Рыболовлеве, который является держателем 67% акций клуба. Остальные 33% принадлежат князю Монако Альберу II.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Головин перешел из ЦСКА в «Монако». Гендиректора клуба Вадим Васильев отметил, что в команде созданы все условия для российского полузащитника.