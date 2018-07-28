Операция по возвращению 900 сирийских беженцев на родину стартовала в Ливане

Бейрут, 28 июля. Свыше 900 сирийских беженцев вернуться на родину из Ливана. Операция по их возвращению из населенных пунктов Шебаа и Аркуб началась 28 июля.

Людей на автобусах начали перевозить через границу Ливана и Сирии по шоссе Бейрут — Дамаск. По словам представителей ливанской спецслужбы, беженцы добровольно возвращаются в Сирию.

«В ближайшем будущем сотни тысяч человек смогут вернуться на родину», — заявил представитель ливанской спецслужбы Аббас Ибрагим.

Напомним, 25 июля российские власти направили в Турцию, Иорданию и Ливан рабочие группы для проработки вопросов возвращения сирийских беженцев на родину.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в настоящий момент в Ливане наиболее успешно проработан вопрос по беженцам: из этой страны в Сирию их возвращается больше всего.