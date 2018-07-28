Меню
Новости Сирии
Операция по возвращению 900 сирийских беженцев на родину стартовала в Ливане
Общество
Сумку с патронами и взрывчаткой нашли возле православной церкви в Белграде
Следующая новость
Загрузка...

    Операция по возвращению 900 сирийских беженцев на родину стартовала в Ливане

    212

    Операция по возвращению 900 сирийских беженцев на родину стартовала в Ливане

    Бейрут, 28 июля. Свыше 900 сирийских беженцев вернуться на родину из Ливана. Операция по их возвращению из населенных пунктов Шебаа и Аркуб началась 28 июля.

    Людей на автобусах начали перевозить через границу Ливана и Сирии по шоссе Бейрут — Дамаск.  По словам представителей ливанской спецслужбы, беженцы добровольно возвращаются в Сирию.

    «В ближайшем будущем сотни тысяч человек смогут вернуться на родину», — заявил представитель ливанской спецслужбы Аббас Ибрагим.

    Напомним, 25 июля российские власти направили в Турцию, Иорданию и Ливан рабочие группы для проработки вопросов возвращения сирийских беженцев на родину.

    Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в настоящий момент в Ливане наиболее успешно проработан вопрос по беженцам: из этой страны в Сирию их возвращается больше всего.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.