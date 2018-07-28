Черчесов назвал самое большое достижение России на ЧМ-2018

Москва, 28 июля. Россия не смогла выиграть чемпионат мира по футболу, однако в эмоциональном плане ее можно назвать чемпионом. Об этом в субботу заявил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

«Что касается чемпионата мира, то кубок один, победитель один, и трофей увезла Франция. Есть еще две составляющие — моральная и эмоциональная, и в этом плане можно сказать, что Россия точно чемпион мира», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам наставника российской сборной, самым большим достижением на ЧМ-2018 является то, что болельщики будут возвращаться в страну после мундиаля. Но возвращаться они будут уже не как футбольные фанаты, а как люди, которые полюбили Россию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет Федерации одобрил законопроект, который позволяет иностранцам с паспортом болельщика ЧМ-2018 до конца года посещать Россию без визы. Безвизовый режим для болельщиков чемпионата мира продлится до 31 декабря.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В нем были задействованы 11 городов, включая Москву, Петербург и Казань. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию в финале со счетом 4:2. На третьем месте расположилась сборная Бельгии, сумевшая обыграть англичан со счетом 2:0. Россия же впервые за 32 года вышла в четвертьфинал.