Ответственная политика: эксперт объяснил необходимость пенсионной реформы

Изменения в пенсионном законодательстве должны обсуждаться, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, замалчивать такой острый и проблемный вопрос неправильно и даже опасно.

«Когда речь идет об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства, нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы. И уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно. На митингах эти вопросы не решишь», — сказал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что общество недовольно низкими пенсиями и недостаточно высоким уровнем жизни.

«Если это все есть, почему мы уходим от обсуждения? — говорит Володин. — Ответственность — это обсуждение самых сложных вопросов. Да, они не добавят популярности, но обсуждать надо».

Как отмечают эксперты, изменения в пенсионном законодательстве необходимы, бездействие могло бы привести к самым серьезным последствиям. Если ничего не предпринимать, скорее всего, уровень пенсий в России пришлось бы снижать.

Учитывая, что выплаты и так невысокие, у населения такие меры одобрения бы не встретили. Повышение налогов — тоже не выход. В этом случае тяжко пришлось бы представителям бизнеса.

Повышение пенсионного возраста, а вместе с тем и рост качества жизни создатели законопроекта сочли самым разумным решением.

О том, что реформа необходима, говорит и директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, продержаться без нее можно было бы еще какое-то время, но тогда лет через десять проблема бы встала еще острее. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я думаю, ничего критического в течение еще лет десяти не произошло бы, — рассуждает эксперт. — Но дело в том, что бюджет страны стал бы менее стабильным. Конечно, нынешнее руководство государства могло бы оставить эту проблему своим преемникам. Но это не поведение ответственного политика, который понимает, что серьезные решения необходимы. Все понимают, что всеобщего одобрения такие меры не найдут. Но такие перемены — необходимы.

Я пенсионную реформу однозначно поддерживаю. Очень сложная, важная и актуальная задача. Здесь же, на самом деле, множество направлений деятельности: это и повышение пенсий, и пропаганда активного образа жизни среди пожилых людей, и много еще всего разного. Будет проведена большая работа, чтобы перемены прошли в позитивном ключе».

Напомним, Госдума начала рассматривать законопроект 19 июля. На обсуждение реформы на всех уровнях отведено два месяца, проект направлен в регионы, где должен получить отзывы. Второе чтение запланировано на осеннюю сессию.