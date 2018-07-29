Политика России: итоги за неделю

За неделю в России поменялись как экономические установки, так и идеологические. Неизменными остаются только политика Москвы по отношению к Сирии и отказ западного сообщества признавать Крым частью нашей страны. Подробнее о ключевых политических событиях в еженедельном обзоре.

Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%. Решение резонансное и реакция на него весьма неоднозначна. Впрочем, польза от НДС уже очевидна. Она заключается в уменьшении риска уклонения от налогов производителей, в отсутствии нескольких налогов на один и тот же товар, а также в улучшении национальной конкурентоспособности.

Чтобы не казалось, что новое решение правительства «зверство и грабеж», напомним, изначально, в 1992 году, в России НДС составлял 28%. Ставка в 18% была самой низкой и долгосрочной за историю нашей страны — с 2004 года. Также у НДС существуют «скидки». Например, на детские и медицинские товары налог составляет лишь 10%, а на экспортируемые товары и вовсе 0%.

24 июля идея повышения НДС была одобрена в третьем чтении. С 1 января 2019 года во всех калькуляторах страны значение 18 сменится на 20. Но главные изменения, конечно, будут в государственной казне. По предварительным подсчетам, федеральный бюджет обогатится на 620 млрд рублей в год. Но и цены на товары, конечно, будут повышаться.

«Представители МВФ сказали, что здорово и классно увеличить НДС с 18 до 22%. И тут мы видим, что если МВФ что-то рекомендует, то наше правительство отказаться не может. Суверенитета хватает, чтобы вместо 22% увеличить его до 20%», — говорит общественный и политический деятель Николай Стариков.

Россия готова освободить белорусов и «близких по менталитету к россиянам» украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства. Такие меры предложили принять в МВД, так как данные национальности в повседневной жизни свободно говорят по-русски. Кроме того, в Белоруссии русский является государственным языком.

Ранее уже действовала система упрощенного получения гражданства для носителей русского языка. Данная категория не обязана иметь вид на жительство в России более пяти лет, а заявку одобряют уже через три месяца. Но в МВД признали, что у этой системы обнаружили проблемы. Для того чтобы определить, является человек носителем или нет, также нужны комиссии. Отметим, только на Украине получить российское гражданство желают более 160 тысяч человек. Чтобы не делать «лишнюю работу», от собеседований решили попросту отказаться.

«Белорусы, русские и украинцы – это один народ. Поэтому очень странно, когда представитель русского народа должен сдавать экзамен на владение русским языком. Ведь цель экзамена состоит просто в том, чтобы установить, владеет ли человек языком в определенной степени. Россия – это государство не только русского народа. У нас великий многонациональный народ, и представителей других коренных народов, которые живут за пределами России, мы тоже не должны забывать», — считает Николай Стариков.

Конфликт в Сирии не дает покоя западным партнерам России. США до сих пор делают регулярные выпады против нахождения в арабской республике военного представительства нашей страны. 25 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «Соединенные Штаты ясно дали понять России, что урегулирование конфликта в Сирии возможно только посредством политического процесса в Женеве». До этого в Хельсинки тема Сирии была затронута Путиным и Трампом в личной встрече. Все как бы хотят мирного неба над Дамаском, но достигают его путем принуждения и не всегда честной игры. Вашингтон хочет уладить действия России на территории нейтрального государства, но сам, без каких либо консультаций, сбрасывает на Сирию ракеты. Помощь же Москвы на сирийской территории достаточно эффективна. Россия пыталась находить тонкие механизмы прекращения боевых действий на той или иной территории. Именно поэтому война медленно, но идет к завершению.

«Если уж вы такие законники, дорогие американские друзья, скажите, пожалуйста, на каком основании вы сегодня находитесь на территории Сирийской Арабской Республики? Кто вас туда пригласил? Ответа мы не услышим. Поэтому прежде чем указывать нам, что мы должны что-то делать и соблюдать какие-либо нормы, было бы здорово, чтобы тот, кто нам указывает, сам эти нормы соблюдал», — уверен политический деятель Николай Стариков.

Пока россияне, украинцы и другие зарубежные туристы мирно загорают на севастопольском побережье, полмира отказывается признавать Крым частью России. США было мало публичного заявления Дональда Трампа в Хельсинки. Вашингтон выпустил целую «крымскую декларацию», в которой сообщается, что Штаты не считают полуостров частью РФ. Западная пропаганда кричит об опасности региона и России в целом. Но приезжающие в Россию иностранцы после ЧМ-2018 отмечают противоположное.

«Ждем декларации Госдепа о том, что Косово – это Сербия», — так начинают шутить в дипведомствах по этому поводу.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев так же не верит в успех декларации.