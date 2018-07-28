Медведев рассказал, как православие повлияло на развитие России

Москва, 28 июля. Принятие православной веры повлияло на развитие России. Об этом в субботу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в честь 1030-летия крещения Руси.

По его словам, христианство повлияло на все сферы человеческой деятельности — на живопись, архитектуру, литературу.

«Принятие христианства во многом предопределило исторический путь нашего народа​​​. Православие оказало большое влияние на развитие государственности и культурной жизни. Распространение кириллической письменности открыло путь к просвещению», — отметил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что во все времена православие было духовной опорой русского народа, которая позволяла ему переносить самые тяжелые испытания, а церковь бережно хранит многовековые традиции и помогает людям находить ответы на сложные вопросы.

Напомним, что в субботу президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси. На празднование собрались тысячи верующих со всей России. Божественную литургию проводили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский, а также патриарх всея Африки Феодор.