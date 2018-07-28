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Украина
«Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»
Общество
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    «Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»

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    «Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»

    Киев, 28 июля. В Киеве проходит Крестный ход неканонической православной церкви Украины, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси. На мероприятии «под пристальным контролем всех профильных служб» присутствует президент страны Петр Порошенко, сообщили в МВД Украины. 

    Украинские политологи обратили внимание на тот факт, что религиозное шествие возглавляет лично президент, министры и другие чиновники.

    «Так что смело их мероприятие можно «коррупционным маршем» называть», — пишет в Facebook политолог Павел Карназыцкий.

    По его словам, подконтрольные Порошенко СМИ преувеличили численность присутствоваших на раскольническом шествии.

    «Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»

    «Что бросается в глаза, так это множество флагов, чтобы с головы колоны ее близкого хвоста не рассмотреть. Ну и отсутствие икон у активистов», — отметил политолог.

    Беспрецедентные меры безопасности во время хода раскольников заметил и бывший депутат Рады Александр Голуб. 

    «С 6 утра в центре Киева Армагеддон – перекрыты улицы, остановлено все движение, людей с обычными вещами останавливают и тщательно обыскивают», — заявил украинский политик. 

    «Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»

    По его словам сотрудники СБУ, молиция, военные с автоматами и даже пожарные готовятся «защищать секту Филарета». Бывший депутат подчеркнул, что шествие нельзя назвать добровольным. Людей свозили из глухих сел, сюда же привозили радикалов.

    «Украинцев заманивали бесплатным проездом», сказал Голуб. Из-за Крестного хода встал городской транспорт, киевляне не могут добраться из аэропорта домой, добавил бизнесмен Дмитрий Швец.

    Накануне шествие сторонников единства с Русской Православной Церковью собрало в Киеве более 250 тысяч человек. Украинцы выразили единую с Московским Патриархатом позицию о неразрывности церковных связей.

    Сегодня Русская Православная Церковь празднует День Крещения Руси и день памяти князя Владимира. Многотысячные шествия проходят в Москве, Кишиневе, Минске. В столице Украины состоится праздничная литургия в Киево-Печерской лавре.

    «Заманивали бесплатным проездом»: киевляне рассказали о Крестном ходе раскольников «секты Филарета»

    Многомиллионная паства Московского Патриархата собирается в храмах в разных странах, православные свободно выражают свои чувства верующих. Однако президент Украины Петр Порошенко и предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет хотят подменить веру украинцев. Они выступают за автокефалию, фактически становясь раскольниками в православии.

    Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей, протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что на Украине проходит Крестный ход раскольников. И в этом шествии принимают участие радикалы, которые выкрикивают «слава нации!» и подобные националистические речевки. Людям пытаются подменить веру, а не только церковное руководство, заключил он.

    Автор: Ирина Селезнева
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