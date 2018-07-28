«Вот что мост животворящий делает»: отдыхать в Крым едут даже туристы из ЕС

Судак, 28 июля. Открытие Крымского моста стало причиной значительного увеличения числа туристов в регионе, которые заполнили даже отдаленные пляжи восточной части полуострова. Как сообщают местные жители, отдыхать в Крым приезжают туристы не только из России, но и из Казахстана, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и даже стран Евросоюза.

«Солнечная долина битком.. Народу по сравнению с прошлым годом намного больше! Огромное количество машин, среди них увидел Армению, Грузию, Беларусь, несколько машин с Евросоюза, вот что мост животворящий делает! Ну и конечно Украина, Киев, Херсон, Винница, Днепропетровск, — написал в Facebook крымский общественник Александр Талипов. — Чудовищное количество машин практически из всех регионов России, машины из Евросоюза, Белоруссии, Казахстана, Грузии, ДНР, Абхазии, Армении, все отдыхают в мирном Крыму», — добавил он.

Свой пост Талипов сопроводил видео, чтобы показать реальное количество отдыхающих в Крыму.

«Не намного больше, а просто огромное количество. Дороги все забиты», — ответил Талипову пользователь Александр Пан.

«В Прибрежном сейчас круто. Сам туда периодически езжу», — отметил юзер Алексей Пузанов.

«Мы хотели в Рыбачку с палаткой, но очень много людей там. Наверное, не осталось мест, где у нас мало отдыхающих», — посетовала Виктория Понидзельская.

Другие пользователи предложили ей отправиться в горы, где пока еще не так много туристов.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. После этого Украина приостановила железнодорожное сообщение с полуостровом. 16 мая была открыта автомобильная часть Крымского моста, соединившая полуостров с материковой частью России. После этого количество туристов в Крыму значительно выросло. Железнодорожную часть 19-километровой переправы планируется открыть в декабре 2019 года. Отметим, что со стороны Украины неоднократно поступали угрозы от диверсантов, которые обещали взорвать Крымским мост.