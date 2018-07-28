Супруга Кобзона опровергла слухи о состоянии его здоровья

Москва, 28 июля. Супруга народного артиста СССР Иосифа Кобзона Неля опровергла информацию об ухудшении его состояния здоровья.

По ее словам, артист не впал в кому и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Она отметила, что к нему в больницу приходила Валентина Терешкова с которой Кобзон дружит более 50 лет.

«Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен», — передает ее слова «Комсомольская правда».

Напомним, что ранее сестра артиста Гелена Кандель в беседе с ФАН также опровергла слухи о том, что он в коме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кобзон, которого ранее госпитализировали и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, впал в кому. Он находится в отделении нейрохирургии одной из московских больниц с 20 июля. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.