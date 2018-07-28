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Бойцы ВСУ отказались воевать в Донбассе из-за отсутствия еды и воды
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    Бойцы ВСУ отказались воевать в Донбассе из-за отсутствия еды и воды

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    Бойцы ВСУ отказались воевать в Донбассе из-за отсутствия еды и воды

    Луганск, 28 июля. Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются идти воевать на передовую из-за задержки зарплат, отсутствия свежих продуктов и питьевой воды. Об этом в субботу заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

    «Продолжают поступать сведения о низкой укомплектованности подразделений украинской армии. Так, на данный момент укомплектованность 14-й бригады составляет около 50%», — пояснил он, выступая на пресс-конференции.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что командующий сухопутными войсками Украины Сергей Попко представил доклад о деятельности ВСУ в Донбассе в первом полугодии. В нем говорится, что военные части недоукомплектованы людьми, а денежное довольствие военным регулярно задерживается. Кроме того, Попко обратил внимание на рост небоевых потерь и случаев суицида среди украинских военнослужащих.

    Автор: Антон Соколов
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