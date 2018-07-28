Вместо 100 тысяч только 6,5: в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. ФАН-ТВ

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг, направленный на привлечение внимания к законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Организаторы — партия КПРФ — провели шествие от улицы Маши Порываевой до пересечения проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом. По данным МВД, в митинге приняли участие 6,5 тысяч человек. Однако коммунисты у себя на сайте заявили, что на мероприятие собрались сто тысяч человек.

«Мы планируем наращивать массовость нашего протеста: проводить различные флешмобы, акции в интернете, акции прямого действия – самые разные, но в рамках закона. Идеальный сценарий – референдум, чтобы народ высказался. Если народ скажет, что он хочет работать до смерти, то пусть работает. Я за демократию, других путей нет», — говорит политический деятель Сергей Удальцов.

Всего московские власти согласовали три митинга, первый из которых, по имеющимся данным, завершился без нарушений правопорядка.