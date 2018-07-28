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ЛНР обратилась в Красный Крест из-за братской могилы ВСУ
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    ЛНР обратилась в Красный Крест из-за братской могилы ВСУ

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    ЛНР обратилась в Красный Крест из-за братской могилы ВСУ

    Луганск, 28 июля. ЛНР призвала Международный Комитет Красного Креста (МККК) содействовать перезахоронению останков украинских военных, погибших в период 2014-2015 годов. 

    Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что жители села Половинкино возмущены массовым захоронением украинских солдат. По его словам, в 2014-2015 годах военное командование Украины пыталось скрыть реальные потери. Тела погибших присыпали хлором и захоронили в общей могиле. 

    «Местные жители жалуются на сильный трупный запах, исходящий от места массового захоронения, и просят местные власти перевезти трупы на кладбище», — сказал Осадчий.

    Однако сельские власти не могут перезахоронить солдат без указания Киева. Они боятся выполнить просьбу жителей, добавил Осадчий. Это может повлечь ответственность за дискредитацию властей и сокрытие информации о реальных потерях ВСУ. 

    В связи со сложившейся ситуацией ЛНР обращается к Красному Кресту с просьбой повлиять на администрацию Старобельского района и решить проблему с общей могилой. Захоронение такого типа не только аморально, но и негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию в районе, резюмировал Осадчий.

    Автор: Юлия Шелковенко
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