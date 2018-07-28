«Здесь возродится православие»: Крестный ход в Луганске собрал тысячи людей

Луганск, 28 июля. На территории Свято-Владимирского кафедрального собора 27 июля прошел Крестный ход, посвященный 1030-летию Крещения Руси князем Владимиром. В нем приняли участие около 5000 верующих, среди которых духовенство, представители власти, военнослужащие и жители города.

По словам начальника отдела по делам религиозных организаций и духовности министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Андрея Лицоева, именно эта земля станет центром возобновления православия.

«Здесь, по пророчествам старца Филиппа, будет возрождение православия. Именно наша земля, бывшая территория Украины, разорвана расколом, но именно здесь, на нашей земле, будет возобновляться православие. Я думаю, что на территории Украины тоже много людей, которые разделяют наше мнение», — сказал Лицоев.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева отметила, что в жизни людей вера имеет большое значение.

«Наши люди всегда поклонялись Богу, в горе и в радости. Больше, конечно, приходят, когда постигает беда. А сегодня беда у нас у всех одна. Это те военные действия, которые сейчас происходят на территории Украины. Исцеления людей в церкви всегда происходили и происходят. Поэтому очень большое значение имеет Крестный ход. Это право верующих. Вера людей в Бога, в будущее, хорошее светлое будущее!» — сказала Кобцева.

Также она упомянула о важности семьи и преемственности поколений.

«Тот, кто помнит историю своих предков, никогда не изменит ни своей родине, ни своим обычаям, ни своей семье. Потому что любая страна, любое государство начинается именно с семьи. Если корни у семьи крепкие, а корни всегда уходят в историю, то всегда будет успех», — добавила Ольга Кобцева.

После крестного хода в Свято-Владимирском кафедральном соборе отслужили благодарственный молебен.