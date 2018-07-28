Люди напуганы: экс-депутат Рады показал, как украинские пограничники не пускают туристов в Крым

Киев, 28 июля. Бывший депутат Рады Алексей Журавко опубликовал видео с КПП «Каланчак» в Херсонской области. На ролике можно увидеть огромную очередь украинских туристов, которые хотят попасть в Крым, но украинские пограничники их не пускают.

Алексей Журавко в записи на странице Facebook отметил, что украинские СМИ утверждают: виновниками очередей на границе с Крымом якобы являются российские пограничники. Однако политик располагает видеоподтверждением обратного.

«Здесь отчетливо видно, что именно по вине украинских пограничников перед паспортным контролем образовалась огромная очередь», — подчеркнул он.

По словам Журавко, люди простояли всю ночь, надеясь пересечь границу. Однако здесь даже нет элементарных условий для отдыха, нет туалетов, магазинов с едой, добавил он.

По словам очевидцев, многих украинцев с детьми так и не выпустили из страны под различными предлогами. Пограничники придирались к печатям на документах, к доверенностям на провоз несовершеннолетних. Туристы стояли молча и боялись что-то возвразить.