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Россия отреагировала на призыв Армении сменить главу ОДКБ
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    Россия отреагировала на призыв Армении сменить главу ОДКБ

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    Россия отреагировала на призыв Армении сменить главу ОДКБ

    Москва, 28 июля. Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление МИД Армении, которое выступило с инициативой снять с должности главу ОДКБ Юрия Хачатурова.

    По словам российских дипломатов, все необходимые объяснения по этому вопросу дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

    «В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, власти Армении обвинили главу ОДКБ генерала-полковника Юрия Хачатурова в причастности к беспорядкам, которые произошли в Ереване в марте 2008 года. По версии следствия, он пытался свергнуть конституционный строй страны, вступив с преступный сговор. Сам Хачатуров все обвинения отрицает.

    Автор: Антон Соколов
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