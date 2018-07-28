Госдепу пора успокоиться: Совфед РФ подготовил ответ на Крымскую декларацию

Москва, 28 июля. Совфед РФ подготовил симметричный ответ на «Крымскую декларацию», которую приняли США.

По словам сенатора Алексея Пушкова, таким ответом стал закон об установлении Дня принятия Крыма, Тамани и Пугани в состав Российской империи в 1783 году.

Ответ на «Крымскую декларацию» Госдепа США: Совфед одобрил закон об установлении 19 апреля Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Госдепу пора успокоиться: Крым находится в составе России примерно столько же лет, сколько существуют сами США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 28, 2018

«Госдепу пора успокоиться: Крым находится в составе России примерно столько же лет, сколько существуют сами США», — заявил Пушков в Twitter.

Напомним, что ранее американские власти отказались признать Крым частью России и подписали соответствующую декларацию. В ней Госдепартамент США не признает включение полуострова в состав РФ и требует прекратить «оккупацию» Крыма.

В беседе с ФАН член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Госдепартамент пытается установить палки в колеса российско-американским отношениям.

«Для нашей страны эта так называемая Крымская декларация не более чем бумажка, принятая иностранным государством. Она ни в коем случае не имеет для нас юридического значения», — отметил Манукян.

Напомним, российские власти неоднократно подчеркивали что вопрос по Крыму закрыт окончательно и бесповоротно, несмотря на различные принятые «декларации».

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, что главной целью Крымской декларации является снижение критики в адрес американского лидера Дональда Трампа, а для отношений Москвы и Вашингтона она не имеет никакого значения.