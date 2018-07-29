Тема недели: Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге 27 июля завершилось событие, которое по скандальности и широте освещения в мировых СМИ вряд ли может тягаться с прошедшими в этом году саммитами G7 или NATO. Никто не делал противоречивых, крамольных заявлений, не предъявлял претензий или требований. Согласованная работа над важнейшими мировыми проблемами: процветание и безопасность народов, информационное развитие — эти и другие вопросы стояли на повестке двухдневного саммита БРИКС.

В организацию на данный момент входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Они занимают 30% земной поверхности. На территории этих стран проживает 43% населения планеты, в их руках 18% мирового национального продукта и 15% мировой торговли.

Основана организация была в 2006 году во время Петербургского международного экономического форума. Тогда в нее входили четыре страны с наиболее активно развивающимися экономиками, а ЮАР присоединилась позже, в 2010 году. Кто-то назвал вступление именно этого государства неожиданным и странным. Однако это лишь на первый взгляд. ЮАР является единственной страной на африканском континенте, которая признана развитой. Она, как и прочие участники БРИКС, участвует во встречах G20. Трудно не признать, что самая продвинутая страна континента имеет полное право находиться в числе участников.

И в этом году саммит прошел на ее территории. В Йоханнесбурге стояла мягкая погода, температура около 20 градусов, и к продуктивной работе она располагает как нельзя лучше. Над чем же работали лидеры стран-участниц?

Главной темой состоявшегося, десятого по счету, саммита глав стран БРИКС стало «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции». Но одними вопросами экономики, конечно, круг затронутых проблем не ограничился.

Изначально создание нового клуба государств не подразумевало политической подоплеки. Однако когда объединяются страны, в руках которых находится значительная доля мирового богатства, а население приближается к половине земного, всем становится очевидно, что считаться с ними в политическом плане тоже придется. Тем более что наметилась тенденция высвобождения экономик от влияния стран Запада; продолжается курс на выход из-под влияния доллара, и вообще на противопоставление себя, по большей части политизированной, G7.

Хотя о полном отказе от доллара в расчетах речи нет, Владимир Путин подчеркнул это в своем выступлении в последний день саммита.

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию долларов в расчетах», — сказал президент России на пресс-конференции по итогам мероприятия.

С другой стороны, на той же пресс-конференции Путин упомянул о том, что множество стран задумываются о новой резервной валюте, качества которой приобретает юань. А это валюта Китая — международного тяжеловеса, осуществляющего в пул валютных средств банка БРИКС наибольшие вливания. Так что сам банк вполне может в перспективе стать полноценной заменой МВФ.

Помимо размышлений об альтернативе доллару, как о страховочном тросе на случай очередных торговых войн, задумались участники саммита и о запуске собственных рейтинговых агентств, о чем пока, впрочем, известно только инсайдерам. ФАН-ТВ об этом рассказал общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.

«Все больше нарастает необходимость и понимание внутри БРИКС по поводу создания трех вещей. Первое — собственное рейтинговое агентство. Что это такое? В сегодняшнем финансово-ориентированном мире все ценные бумаги, все корпорации, все, что производится, должно быть каким-то образом ранжировано. От этого зависит возможность или невозможность для центральных банков, других финансовых структур, покупать те определенные облигации. Так вот, возникает вопрос: «А судьи кто?» Кто оценивает надежный этот банк, надежна корпорация, можно ли верить госдолгу этого государства? Для этого созданы Западом и США некие рейтинговые агентства, естественно, это абсолютно ангажированные структуры, которые работают в интересах Вашингтона. Вот назрел вопрос создания собственных рейтинговых агентств, чтобы от американцев не зависеть», — говорит общественный и политический деятель Николай Стариков.

О чем еще разговаривали участники саммита за закрытыми дверями, остается только догадываться. А разговоров было много, причем за время, проведенное в Йоханнесбурге, прошли встречи и с представителями стран, не участвующих в БРИКС напрямую. Так, Владимир Путин поговорил с президентами Турции, Замбии, Анголы и Аргентины. Очевидно, что экономикам многих стран становится тесно в мире, контролируемом правилами, которые пытается навязать Запад. И, кто знает, возможно, именно БРИКС станет стержнем, вокруг которого сформируется новый многополярный мир, где страны от соперничества перейдут к партнерству.