«Мы прорвемся и того же Украине желаем»: в ЛНР вспоминают жертв обстрела ВСУ луганского дома-интерната

Луганск, 28 июля. В Луганском гериатрическом доме-интернате №1 прошла памятная акция, посвященная четвертой годовщине гибели подопечных в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, произошедшего 28 июля 2014 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В тот день пять человек погибли, еще трое получили ранения.

Как заявил координатор работы проекта «Не забудем, не простим!» общественного движения «Мир Луганщине» Сергей Белов, этот день навсегда останется в жизни луганчан как черный день, день скорби и памяти по погибшим людям.

«Самое страшное, когда от мин от снарядов, от войны в целом страдают люди, которые не могут защититься — дети и люди с ограниченными возможностями, — сказал Белов. — Сегодня мы хотим в очередной раз заявить, что ничто не забыто и никто не забыт. Память о погибших остается в ваших, в наших сердцах. И самое главное, придет тот день, когда будут наказаны их убийцы», — добавил он.

Заведующий медицинским отделением Луганского гериатрического дома-интерната №1 Владимир Нахаев вспоминает произошедшее со слезами на глазах.

«Был хороший летний день, на улице тепло. Все наши подопечные днем вышли на прогулку в парк погулять. И ровно в час дня началась бомбежка, обстрел нашего дома-интерната, в результате которого погибли пять наших молодых людей инвалидов-колясочников. Получили ранения наши сотрудники охраны, санитарки. Это был очень тяжелый, страшный день», — рассказывает Нахаев.

Подопечный дома-интерната Александр Сытников во время обстрела ВСУ получил тяжелое ранение. Он признается, что с того дня многое переосмыслил в жизни и даже написал стихотворение под названием «Смерти вопреки».

«Мы прорвемся, — сказал Александр. — И того же Украине желаем. Найдутся там силы, которые прорвутся!»

На входе в дом-интернат установлен памятный знак, посвященный жертвам украинской агрессии 28 июля 2014 года. К нему собравшиеся возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания.