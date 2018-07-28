Путин прибудет в Петербург на празднование Дня ВМФ

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин в воскресенье прибудет в Петербург, где состоится празднование Дня Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства посетит Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, а также примет военно-морской парад, который пройдет в акватории Невы.

«Президент России Владимир Путин 29 июля в Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота​​», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году в праздновании Дня ВМФ участвуют 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В параде будет задействовано более 40 кораблей и катеров, а также группа морской авиации.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало программу празднования ВМФ России. В этот день запланировано проведение военно-морского парада и авиашоу в Петербурге, а также Кронштадте. После этого состоится большой концерт, а вечером — праздничный салют. В честь праздника моряков будут гореть факелы на знаменитых Ростральных колоннах — символе морских побед России.