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Спорт
Черчесов пошутил о подаренном Путину мяче «без жучков»
Россия
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    Черчесов пошутил о подаренном Путину мяче «без жучков»

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    Черчесов пошутил о подаренном Путину мяче «без жучков»
    Москва, 28 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что команда подарила президенту Владимиру Путину мяч с автографами и фото. Он пошутил, что в мяче не было «жучков».

    Станислав Черчесов пообщался с журналистами после награждения футболистов в Кремле. Он сообщил, что сборная сделала подарок российскому лидеру.

    «Мы подарили Владимиру Владимировичу наш мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств», — пошутил тренер.

    Спортсмены также подарили Путину коллаж с изображением кубка и 11-м номером, под которым играет президент в хоккей. Напомним, что на саммите России и США Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч.

    Американские власти испугались, что в нем может находиться «жучок». Однако в мяче мог находиться только чип NFC, им можно управлять через смартфон. Все официальные мячи ЧМ-2018 были оборудованы чипами Adidas.

    Автор: Юлия Шелковенко
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