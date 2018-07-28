Путин рассказал, как власти РФ продолжат создавать условия для развития футбола и спорта

Москва, 28 июля. Российские власти продолжат создавать условия для развития футбола и спорта в стране, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения футболистов и тренеров сборной России в Кремле.

«Мы продолжим создавать все необходимые условия для развития футбола и спорта в целом», — сказал глава государства.

В частности, по словам российского лидера, построенные к ЧМ-2018 современные спортивные объекты, будут эффективно использоваться. Они должны стать основой для детских спортивных центров, площадок для повышения мастерства учеников спортшкол и футбольных академий. Как отметил Путин, объекты будут «кузницей кадров» для чемпионата России по футболу.

«Рассчитываем, что здесь зажгутся новые яркие звезды нашего и мирового футбола, которые в свое время составят нашу национальную сборную и прославят страну», — пояснил глава государства.

Путин также отметил, что благодаря игрокам и тренерам российской сборной по футболу все больше людей интересуются и начинают заниматься спортом, выбирая здоровую и активную жизнь.

Напомним, в субботу в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды футболистам и тренерскому составу сборной России за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. На ЧМ-2018 российские футболисты, одержав победу над командой Испании в 1/8, впервые в истории смогли выйти в 1/4 мундиаля.