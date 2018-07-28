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Путин рассказал, как власти РФ продолжат создавать условия для развития футбола и спорта
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    Путин рассказал, как власти РФ продолжат создавать условия для развития футбола и спорта

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    Путин рассказал, как власти РФ продолжат создавать условия для развития футбола и спорта

    Москва, 28 июля. Российские власти продолжат создавать условия для развития футбола и спорта в стране, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения футболистов и тренеров сборной России в Кремле.

    «Мы продолжим создавать все необходимые условия для развития футбола и спорта в целом», — сказал глава государства.

    В частности, по словам российского лидера, построенные к ЧМ-2018 современные спортивные объекты, будут эффективно использоваться. Они должны стать основой для детских спортивных центров, площадок для повышения мастерства учеников спортшкол и футбольных академий. Как отметил Путин, объекты будут «кузницей кадров» для чемпионата России по футболу.

    «Рассчитываем, что здесь зажгутся новые яркие звезды нашего и мирового футбола, которые в свое время составят нашу национальную сборную и прославят страну», — пояснил глава государства.

    Путин рассказал, как власти РФ продолжат создавать условия для развития футбола и спорта

    Путин также отметил, что благодаря игрокам и тренерам российской сборной по футболу все больше людей интересуются и начинают заниматься спортом, выбирая здоровую и активную жизнь.

    Напомним, в субботу в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды футболистам и тренерскому составу сборной России за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. На ЧМ-2018 российские футболисты, одержав победу над командой Испании в 1/8, впервые в истории смогли выйти в 1/4 мундиаля.

    Автор: Василий Котов
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