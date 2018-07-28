Путин: Россия проявила сплоченность, упорство и волю на ЧМ-2018

Москва, 28 июля. Российская сборная показала яркую и уверенную игру, выступая на чемпионате мира по футболу, который в этом году проходил в РФ. Об этом в субботу заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения спортсменов.

«На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя. Ваш девиз «играем за вас» для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат», — отметил он.

Глава государства признался, что хотел лично поблагодарить российских футболистов за игру и вручить им награды. Путин добавил, что теперь, после успешного выступления на ЧМ-2018, страна ждет от спортсменов новых побед и такой же самоотдачи в будущих турнирах.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. В нем были задействованы 11 городов, включая Москву, Петербург и Казань. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию в финале со счетом 4:2. На третьем месте расположилась сборная Бельгии, сумевшая обыграть англичан со счетом 2:0. Россия же показала лучший результат, впервые за 32 года выйдя в четвертьфинал чемпионата.