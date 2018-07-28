Меню
Весь мир
Появилось видео бегства нелегальных мигрантов, высадившихся на нудистском пляже в Испании
Россия
Медведев рассказал, как православие повлияло на развитие России
Следующая новость
Загрузка...

    Появилось видео бегства нелегальных мигрантов, высадившихся на нудистском пляже в Испании

    426

    Появилось видео бегства нелегальных мигрантов, высадившихся на нудистском пляже в Испании

    Мадрид, 28 июля. В Сети появилось видео, на котором запечатлены нелегальные мигранты из Африки. Около 30 человек высадились на испанском побережье и разбежались, пишет Daily Mail.

    Группа нелегалов подплыла на надувной лодке к пляжу Тарифа испанского города Альхесирас. Это место пользуется популярностью у нудистов. После высадки на берег мигранты стали прятаться в лесополосе, чтобы не быть пойманными береговой охраной.

    По данным издания, только за последнюю неделю этим же способом в Испанию прибыло свыше 1600 мигрантов. Выходцы из стран Африки начинают свой путь от побережья Марокко через Гибралтарский пролив к Испании. 

    Альхесирас в последнее время стал основным городом, через который мигранты проникают в страны ЕС. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами причаливать к итальянским портам.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.