Появилось видео бегства нелегальных мигрантов, высадившихся на нудистском пляже в Испании

Мадрид, 28 июля. В Сети появилось видео, на котором запечатлены нелегальные мигранты из Африки. Около 30 человек высадились на испанском побережье и разбежались, пишет Daily Mail.

Группа нелегалов подплыла на надувной лодке к пляжу Тарифа испанского города Альхесирас. Это место пользуется популярностью у нудистов. После высадки на берег мигранты стали прятаться в лесополосе, чтобы не быть пойманными береговой охраной.

По данным издания, только за последнюю неделю этим же способом в Испанию прибыло свыше 1600 мигрантов. Выходцы из стран Африки начинают свой путь от побережья Марокко через Гибралтарский пролив к Испании.

Альхесирас в последнее время стал основным городом, через который мигранты проникают в страны ЕС. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил кораблям с мигрантами причаливать к итальянским портам.