Погнавшийся за преступником таксист рассказал о нападении на полицейского в центре Москвы

Москва, 28 июля. Водитель «Яндекс.Такси» Виталий стал очевидцем нападения на полицейского в центре Москвы и попытался задержать злоумышленника, нанесшего ножевые ранения правоохранителю. Он раскрыл подробности произошедшего.

Инцидент произошел 27 июля на Брестской улице рядом с посольством Словакии около 15 часов дня. Неизвестный нанес сотруднику полиции семь ударов ножом, после чего скрылся с места преступления.

Во время нападения Виталий проезжал поблизости. Он увидел, как молодой человек несколько раз ударил полицейского ножом, и попытался задержать его.

«С полицейского кровь ручьем течет. Понимаю, что жизни человека опасность угрожает. Сначала посигналил, потом выскочил и побежал за этим человеком, но он скрылся», — рассказал таксист телеканалу «360».

Виталию удалось хорошо разглядеть нападавшего. По его словам, это был молодой человек 25 лет, волосы у злоумышленника были зачесаны назад. Эти сведения таксист уже передал полицейским расследующим преступление.

Таксист также отметил, что сам не испытывал страха, когда погнался за преступником, однако реакция других очевидцев нападения его удивила. Как отметил Виталий, к произошедшему они остались равнодушны, проезжали мимо и даже не пытались помочь.

В настоящее время нападавшего ищет полиция. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был прооперирован в Боткинской больнице.