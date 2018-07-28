Это захват: Чаплин рассказал о попытке националистов сменить украинцам веру

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Николай Данилевич заявил о том, что в послании патриарха Варфоломея, которое вручила президенту Петру Порошенко делегация из Константинополя, якобы есть данные о поддержке идеи автокефалии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Данилевича, послание было передано и зачитано украинскому президенту.

«Так что если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно», — сказал Данилевич.

По мнению настоятеля храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина, проблема кроется гораздо глубже. На его взгляд, из послания следует, что Константинополь считает Украину своей зоной ответственности и имеет цель отторгнуть ее от России.

«Если переводить с витиеватого византийского языка на простой русский, там сказано, что Константинополь считает Украину «своей территорией», местом, где можно выступать с инициативой по переговорным процессам, — говорит протоиерей в интервью Федеральному агентству новостей. — Константинополь явно пытается отторгнуть украинскую церковь от русской, хотя принадлежность эту там не оспаривали много веков. А теперь вот вдруг решились. Я думаю, здесь не обошлось без вмешательства западных элит».

В отношении украинской автокефалии важна не позиция Порошенко, уверен протоиерей, а позиция Константинополя, который игнорирует мнение канонической церкви и Московского патриархата. Чаплин отмечает: то, что Константинополь вмешивается в церковную жизнь Украины, — факт очевидный.

«Я бы сказал, что это захват, — говорит священник. — Это попытка оспорить то, что признавалось веками. Сегодня на Украине проводится крестный ход раскольников, в котором участвуют в том числе националистические группировки. Мои информаторы из Киева мне рассказали, что повсюду слышатся выкрики: «Слава нации, смерть врагам!»

Это не что иное, как попытка через религиозный раскол, через использование радикалов сделать Россию вечным врагом православного народа Украины. Людям пытаются поменять веру, а не только церковную власть.

Ведь автокефалия Порошенко, если она все-таки возникнет, будет отнюдь не канонической. Это будет модернистская структура. И руководить ею будут деятели, ориентированные на Фанар [место, где расположена резиденция константинопольского патриарха] и на Запад. Эти своего рода ультраобновления и вера — отнюдь не православные».

Как отмечает Всеволод Чаплин, Константинопольский патриархат не заинтересован в быстром предоставлении автокефалии УПЦ. Однако Порошенко считает, что его просьбу готовы исполнить хоть сейчас. На самом деле, поясняет Чаплин, процесс может длиться годами, и за это время украинских верующих не оставят в покое.

Напомним, ранее на сайте Петра Порошенко были опубликованы выдержки из послания патриарха Варфоломея, в которых говорится об «инициативе восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию». На самом деле, Константинополь такой цели не преследует.