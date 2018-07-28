Путин ответил на предложение Дзюбы сменить коньки на бутсы
Москва, 28 июля. Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту РФ Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на бутсы во время вручения госнаград и почетных грамот футболистам и тренерам национальной сборной, которая дошла до 1/4 финала проходившего в России ЧМ-2018.
«Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость представлять страну. Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — заявил Дзюба.
Президент с юмором отреагировал на предложение футболиста. Он напомнил, что не является профессиональным спортсменом.
«По поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник», — сказал российский лидер.
Он добавил, что физкультурники занимаются всеми видами спорта, в том числе футболом.
Полузащитник российской футбольной сборной Денис Черышев в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку и созданные во время мундиаля условия.