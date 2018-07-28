Меню
Россия
Путин ответил на предложение Дзюбы сменить коньки на бутсы
Россия
Медведев рассказал, как православие повлияло на развитие России
Следующая новость
Загрузка...

    Путин ответил на предложение Дзюбы сменить коньки на бутсы

    66

    Артем Дзюба

    Москва, 28 июля. Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту РФ Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на бутсы во время вручения госнаград и почетных грамот футболистам и тренерам национальной сборной, которая дошла до 1/4 финала проходившего в России ЧМ-2018.

    «Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость представлять страну. Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — заявил Дзюба.

    Президент с юмором отреагировал на предложение футболиста. Он напомнил, что не является профессиональным спортсменом.

    «По поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник», — сказал российский лидер.

    Он добавил, что физкультурники занимаются всеми видами спорта, в том числе футболом.

    Полузащитник российской футбольной сборной Денис Черышев в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку и созданные во время мундиаля условия.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.