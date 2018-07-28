Сирия, 28 июля. В Дамаске состоялись переговоры между курдами и властями САР. САА при поддержке ВКС РФ освободила три населенных пункта в провинции Даръа. Сирийские беженцы из Ливана возвращаются на территории Дамаска и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР в юго-западной части Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с ИГИЛ1 на юго-западе Даръа; конфисковали танк у боевиков, депортированных на север САР из Эль-Кунейтры.

«Исламское государство»1: потеряло населенные пункты Джамла, Абу-Караджа и Аль-Авад в провинции Даръа.

Курды: провели переговоры с сирийским правительством в Дамаске.

Провинция Дамаск

Сирийцы, долгое время проживавшие в лагерях для беженцев на территории Ливана, продолжают возвращаться в свои дома в провинции. Twitter-канал (AlMayadeenLive) передает, что около 600 перемещенных лиц достигли района населенного пункта Бейт Джинн юго-западнее столицы недалеко от Эль-Кунейтры. Напомним, данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце прошлого года. В последнее время поток беженцев, возвращающихся в Сирию, заметно увеличился, что говорит о стабилизации гуманитарной ситуации в регионе. Ранее также поступали данные о прибытии жителей САР в район Западного Каламуна к северо-западу от Дамаска.

Накануне сообщалось о том, что для переговоров с сирийским правительством в столицу направились представители Демократических сил Сирии**** (SDF). Новостной портал Al Masdar News передает, что по итогам встречи были достигнуты договоренности о совместном ремонте плотины в городе Ат-Табка, а также о других работах, необходимых для восстановления районов провинции Ракка, разрушенных по большей части в результате постоянных бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США. Кроме того, стороны приняли решение о создании комитетов по переговорам о решении накопившихся проблем. В следующем месяце планируется еще одна встреча. Военные эксперты отмечают, что курды были вынуждены пойти на переговоры с правительством вследствие того, что Соединенные Штаты изменили проводимую политику по отношению к SDF и заключили сделку с Турцией в Манбидже.

Провинция Даръа

Население продолжает возвращаться в город Джиллин, который перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в середине недели благодаря поддержке российских ВКС. Сотни беженцев прибыли в родные места после освобождения населенного пункта от оккупации террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству». По данным информационного агентства Al Masdar News, инженерные подразделения сил САР уже завершили зачистку территорий от мин и СВУ, оставленных боевиками ИГ1. Отмечается, что большинство перемещенных лиц покинули Джиллин сразу же после его захвата джихадистами.

Тем временем в бассейне реки Ярмук не прекращаются вооруженные столкновения между противоборствующими сторонами. Военный источник в сети Twitter (C_Military1) передает, что правительственные войска отбили у радикалов ИГ населенный пункт Джамла, а также деревни Абу-Караджа и Аль-Авад. Данные сведения также подтверждает Twitter-канал (watanisy). Кроме того, поступают сообщения о непрекращающихся боях на окраинах поселения Нафиа, о взятии которого сообщалось накануне. Источники AMN сообщают, что поддержку САА и проасадовским военизированным формированиям продолжают оказывать ВКС России.

Провинция Эс-Сувейда

В административный центр региона прибыли официальные делегации из всех сирийских провинций, дабы выразить соболезнования семьям жителей, погибших в результате теракта «Исламского государства» в среду. Об этом сообщает Twitter-канал (SyriawatanNews). Напомним, утром 25 августа в городе Эс-Сувейда прогремели взрывы, вызванные детонацией «пояса шахида» одного из смертников ИГ. Позднее также произошли столкновения в окрестных районах и близлежащих населенных пунктах. По последним данным, более 200 человек были убиты, еще около 150 получили ранения. Боевики ИГ, в свою очередь, потеряли по меньшей мере 75 джихадистов. Напомним, террористы попытались воспользоваться тем, что значительные силы САА были сосредоточены на юго-западе Сирии, и атаковали гражданское население. Тем не менее благодаря оперативной реакции САА двух террористов-смертников удалось уничтожить, а одного взять в плен. Задержанный радикал впоследствии был повешен местными жителями.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) завершает конфискацию оружия и военной техники у боевиков антиправительственных группировок, ранее контролировавших большую часть провинции Эль-Кунейтра. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), в городе Джабата Аль-Хашаб в числе прочего боевики передали военнослужащим САА один танк. Напомним, исламисты пошли на мирное урегулирование конфликта с правительственными силами после переговоров с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон. Радикалы приняли условия соглашения с властями САР, после чего началась их эвакуация в провинцию Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)