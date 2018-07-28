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Общество
Патриарх Кирилл назвал русских, украинцев и белорусов единым народом
Общество
Патриарх Кирилл назвал русских, украинцев и белорусов единым народом
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    Патриарх Кирилл назвал русских, украинцев и белорусов единым народом

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    Патриарх Кирилл назвал русских, украинцев и белорусов единым народом

    Москва, 28 июля. Русские, белорусы и украинцы являются в некотором смысле единым народом, который вышел из «киевской купели крещения». Об этом в субботу заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси.

    По его словам, жителей России, Украины и Белоруссии объединяет общая культура и вера, которые являются факторами идентификации народа.

    «Сегодня наша общая культура и наша вера является не только решающим фактором сохранения нашей национальной, духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир», — отметил патриарх.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что за 1030 лет истории на долю русского народа выпало немало скорби и тяжелых испытаний, но, несмотря на это, он смог сохранить и укрепить свою веру.

    Напомним, что в субботу президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси. На празднование собрались тысячи верующих со всей России. Божественную литургию проводили патриарх  Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский, а также патриарх всея Африки Феодор.

    Автор: Антон Соколов
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