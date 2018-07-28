Дамаск договорился с курдами о разработке дорожной карты демократической Сирии

Дамаск, 28 июля. Сирийское правительство и члены «Демократических сил Сирии» (ДСС) договорились о послевоенном обустройстве страны.

Для этого будет разработана «дорожная карта по строительству децентрализованной демократической Сирии», сообщает агентство Firat. Стороны создадут комитеты, основной целью которых станет урегулирование проблем в северной части страны.

Как ранее сообщал ФАН, курды вынуждены были пойти на политическое соглашение с сирийскими властями. Так, 22 июля военные и администрация города Манбридж обратилась к Дамаску с просьбой ввести в этот район правительственные войска, чтобы не допустить нахождения на ней турецкой армии.

Данная территория ранее была оккупирована курдскими военными формированиями, что вызывало недовольство со стороны всего арабского населения. После того, как в начале июля госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу согласовали выход курдских вооруженных формирований из города, «Демократические силы Сирии» вынуждены были покинуть данную территорию.

Эксперт Владимир Шаповалов в беседе с ФАН отметил, что США сначала спровоцировали курдов на сепаратистские действия, а потом фактически предали их интересы. После этого «Демократическим силам Сирии» не оставалось ничего другого, как сесть за стол переговоров.