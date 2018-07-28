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Путин: Отбитый Акинфеевым пенальти в матче против Испании станет легендой футбола
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    Путин: Отбитый Акинфеевым пенальти в матче против Испании станет легендой футбола

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    Путин: Отбитый Акинфеевым пенальти в матче против Испании станет легендой футбола
    Москва, 28 июля. Глава государства Владимир Путин похвалил вратаря российской сборной Игоря Акинфеева. По его словам, отбитый Акинфеевым пенальти в матче против испанцев станет «легендой футбола».

    Владимир Путин заявил, что Игорь Акинфеев получает награду заслуженно, поскольку не раз спасал команду на футбольном поле и определял исход матча.

    «Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола», — отметил президент.

    В Кремле проходит церемония награждения российской сборной по футболу. Глава государства вручил главному тренеру сборной Станиславу Черчесову орден Александра Невского.

    Под его руководством команда достигла лучшего результата в современной истории — вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На Западе признали, что российские футболисты на поле «сражались, как львы».

    Автор: Юлия Шелковенко
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