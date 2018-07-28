Путин: Отбитый Акинфеевым пенальти в матче против Испании станет легендой футбола



Москва, 28 июля. Глава государства Владимир Путин похвалил вратаря российской сборной Игоря Акинфеева. По его словам, отбитый Акинфеевым пенальти в матче против испанцев станет «легендой футбола».

Владимир Путин заявил, что Игорь Акинфеев получает награду заслуженно, поскольку не раз спасал команду на футбольном поле и определял исход матча.

«Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола», — отметил президент.

В Кремле проходит церемония награждения российской сборной по футболу. Глава государства вручил главному тренеру сборной Станиславу Черчесову орден Александра Невского.

Под его руководством команда достигла лучшего результата в современной истории — вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На Западе признали, что российские футболисты на поле «сражались, как львы».