Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

Москва, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин в субботу наградил орденом Александра Невского тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава.

Ордена Почета российский лидер вручил капитану сборной Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу. Остальные футболисты и тренеры получили от президента почетные грамоты.

Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля проходил в 11 российских городах. Сборная РФ на домашнем мундиале, одержав победу над командой Испании в серии пенальти, впервые вышла в 1/4 чемпионата. Ранее Путин высоко оценил игру россиян на ЧМ-2018, назвав ее красивой. Он отметил, что Черчесов грамотно построил работу спортсменов.

Также в субботу в министерстве спорта РФ члены российской сборной по футболу были удостоены звания заслуженных мастеров спорта.