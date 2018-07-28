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Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского
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    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

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    Путин наградил Черчесова орденом Александра Невского

    Москва, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин в субботу наградил орденом Александра Невского тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава.

    Ордена Почета российский лидер вручил капитану сборной Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу. Остальные футболисты и тренеры получили от президента почетные грамоты.

    Чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля проходил в 11 российских городах. Сборная РФ на домашнем мундиале, одержав победу над командой Испании в серии пенальти, впервые вышла в 1/4 чемпионата. Ранее Путин высоко оценил игру россиян на ЧМ-2018, назвав ее красивой. Он отметил, что Черчесов грамотно построил работу спортсменов.

    Также в субботу в министерстве спорта РФ члены российской сборной по футболу были удостоены звания заслуженных мастеров спорта.

    Автор: Василий Котов
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